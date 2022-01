Pierwszy przypadek wariantu B.1.640 koronawirusa w Czechach

WHO klasyfikuje warianty koronawirusa w trzech kategoriach: budzące niepokój, zmuszające do uwagi oraz budzące obawy. B.1.640 należy do trzeciej kategorii. Omikron zaliczany jest do wariantów budzących niepokój. Według czeskiego Państwowego Instytutu Zdrowia Omikron stanowi w kraju około 35 proc. notowanych przypadków SARS-CoV-2.