Ogromne dotacje dla Tadeusza Rydzyka. Katarzyna Lubnauer komentuje

Od jesieni 2015 r. do wiosny 2020 roku Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego przekazało prawie 3 i pół miliona złotych Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej oraz dwóm fundacjom związanym z o. Tadeuszem Rydzykiem. O sprawie poinformował portal wirtualnemedia.pl. Ujawnienie kwot jest odpowiedzią na interpelację posłanki Hanny Gill-Piątek. Co na to posłanka KO Katarzyna Lubnauer? - Przypomnę, że ojciec Rydzyk dostał w sumie za czasów PiS-u ponad 200 mln. Nie tylko z Ministerstwa edukacji, ale też z Ministerstwa sprawiedliwości, z funduszu sprawiedliwości, który miał iść dla ofiar przestępstw, a idzie w dużym stopniu dla Rydzyka-oligarchy - komentowała w programie "Tłit. - PiS buduje państwo mafijno-oligarchiczne. Dzięki temu, że ma wpływ bezpośredni przez Ziobrę na prokuraturę, dzięki temu, że chce mieć posłusznych sędziów, za moment będziemy mieli system, w którym przeciętny obywatel może stanąć przed sądem i być ścigany przez prokuraturę, natomiast zapewnia się pełną bezkarność politykom i ludziom związanym z PiS - dodała Lubnauer.

