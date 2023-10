Ogromna skala ataku. Izraelscy oficerowie ujawniają plany

Dziennik "New York Times" przytacza również wypowiedź rzecznika wojskowego Izraela, płk. Richarda Hechta. Hecht zapowiedział, że głównym celem izraelskich żołnierzy będzie zabicie jednego z przywódców Hamasu, Jahiya Sinwara. - Ten człowiek jest w naszym zasięgu. To żywy trup, dostaniemy go - powiedział Hecht.