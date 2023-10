Kłeczek wywołał awanturę w studiu TVP Info. "Proszę mnie nie obrażać"

Poseł PO odpowiada dziennikarzowi TVP Info

- Gdyby prezes Kaczyński spojrzał w lustro, to zamieniłby się jak bazyliszek w kamień. Dlatego, że największą presję na dokument migracyjny ma jego szefowa - (Giorgia - red.) Meloni, która jest szefową europejskich konserwatystów. Muszę powiedzieć, że to właśnie m.in. Włosi, Hiszpanie naciskają na tego typu dokumenty. Jeżeli prezes zadzwoniłby do pani Meloni, albo przynajmniej skonsultował się z Morawieckim - jej przyjacielem - toby dokładnie zwrócił uwagę na odwrotną sytuację - powiedział Piotr Borys, któremu przerwał prowadzący.