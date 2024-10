Ogień odciął im drogę ucieczki. Dramatyczne nagranie z Płocka

Ruszyli na ratunek uwięzionym mężczyznom w płonącym mieszkaniu. Policja udostępniła nagranie z kamery jednego z funkcjonariuszy, który brał udział w sobotniej akcji. Do służb ok. godz. 20 wpłynęło zgłoszenie o pożarze jednego z mieszkań na ul. Otolińskiej w Płocku. Policjanci pierwsi znaleźli się na miejscu i natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową. Dopiero teraz policja udostępniła fragment nagrania z całego zdarzenia. Widać na nim, że funkcjonariusze na początku gasili ogień miskami z wodą, które przynosili im mieszkańcy bloku. "W płonącym mieszkaniu policjanci odnaleźli dwie osoby oraz butlę z gazem, która mogła doprowadzić do tragicznego w skutkach wybuchu. Policjanci bez chwili wahania, nie zważając na grożące im niebezpieczeństwo, wynieśli butlę, eliminując tym samym poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób w okolicy. Następnie funkcjonariusze wyciągnęli z płonącego mieszkania dwóch mężczyzn. Po ich ewakuacji policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym oraz pomogli w opanowaniu pożaru, który zagrażał dalszemu rozprzestrzenieniu się ognia" - wyjaśniła policja. Szybka i zdecydowana reakcja mundurowych zapobiegła potencjalnie jeszcze większej tragedii. Niestety, mimo heroicznych działań służb, jedna z uratowanych osób w wyniku odniesionych obrażeń zmarła dwa dni później w szpitalu. Drugi mężczyzna przeżył i pozostaje pod specjalistyczną opieką medyczną.