Ofensywa w końcu ruszyła. "Sami Rosjanie zobaczyli słabego Putina"

Gen. Polko podkreśla, że Ukraińcy potrzebują tego sukcesu. Tylko to zagwarantuje im dalsze wsparcie z Zachodu. Jak sam jednak ocenia, nie nastąpi on z dnia na dzień. Czym byłby taki sukces? - To na przykłd zdobycie Melitopola czy Mariupola i przecięcie korytarza lądowego do Krymu. Mam nadzieję, że uda się to do końca roku - dodaje ekspert.