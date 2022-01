"Ofensywa na Kijów". Najbardziej prawdopodobny scenariusz?

- Prawdopodobnie jeszcze poczeka i dośle dodatkowe siły - mówi Lee. Ocenia, że choć ponowna napaść na Ukrainę nie jest przesądzona, to wskazuje na to całokształt zachowań Rosji, włącznie z wysuwaniem nagłych i trudnych do spełnienia żądań i bezprecedensowym charakterem obecnej dyslokacji sił, część, z których została przeniesiona z Syberii.