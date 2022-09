Ofensywa na Chersoń. Rosjanie wystrzelani jak kaczki

Ukraińskie wojska coraz skuteczniej radzą sobie w ofensywie na Chersoń. Profil Ukraine Weapons Tracker udostępnił wideo, w którym pokazuje, jak prowadzone są walki przeciwko Rosjanom w obwodzie chersońskim. Do walk z armią Putina wykorzystywane są drony, tureckie wozy opancerzone BMC Kirpi IMV, czy ciężka artyleria w postaci radzieckich czołgów T-72. Co więcej, w pewnym momencie można zauważyć, jak Rosjanie uciekają w popłochu z okopów czy okolicznych domów, w których próbowali bronić swoich pozycji. Dla Ukrainy odzyskanie Chersonia jest teraz kluczowym zadaniem, zanim na froncie zawita zima. Wszystko po to, by później przejąć tereny na północ od miasta, co zapewni większe bezpieczeństwo dla ważnego strategicznie regionu Odessy. Utrata przez Kreml terenów zajętych na początku wojny, byłoby wielkim sukcesem Ukraińców przy równie spektakularnej klęsce Rosjan.