Ofensywa medialna Kaczyńskiego. Ekspert mówi, co za tym stoi

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach udzielił kilku obszernych wywiadów - RMF FM, tygodnikowi "Sieci" oraz Gazecie Polskiej". O przyczyny tej ofensywy pytany był w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski politolog, prof. Sławomir Sowiński (UKSW). - Nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z jakimś politycznym przełomem. Mamy chyba do czynienia z próbą odzyskania inicjatywy politycznej, ale raczej taktycznej, a nie strategicznej. Pamiętajmy, że polityczna gra o naszą uwagę polega na tym, żeby w korzystny dla siebie sposób zdefiniować pole politycznej gry - komentował. - Mamy kilka kluczowych pól gry. To jest kwestia bezpieczeństwa, kwestia relacji z UE i coraz bardziej dla władzy niebezpieczna politycznie kwestia gospodarki, cen energii, inflacji itd. Pierwszy krok, żeby moc wygrywać w tym meczu, to jest skierować uwagę na korzystne dla siebie pole politycznej gry - wyjaśnił Sowiński.