Ofensywa dyplomatyczna PiS. Seria spotkań Jacka Czaputowicza w Brukseli

Federica Mogherini i Frans Timmermans - to europejscy politycy, których do argumentów rządu PiS ws. praworządności będzie niebawem przekonywał szef polskiej dyplomacji. Będzie to druga wizyta ministra Jacka Czaputowicza w Brukseli.

Minister Czaputowicz poleci do Brukseli 8 lutego (PAP, Fot: News Pictures)

"8 lutego minister Czaputowicz spotka się z szefową unijnej dyplomacji Federicą Mogherini" - potwierdziła RMF FM rzeczniczka włoskiej polityk Maja Kocijancić. Rozmowy z Mogherini będą dotyczyć bieżących spraw, ale też praworządności w Polsce - informuje stacja.

Szef MSZ zamierza przeprowadzić w tym dniu rozmowy także z innymi unijnymi politykami.

RMF FM wyjaśnia, że chodzi m.in. o kolejne spotkanie Czaputowicza z Fransem Timmermansem. To właśnie wiceszef Komisji Europejskiej odpowiedzialny jest za nadzór nad postępowaniem ws. praworządności.

"Okrągły stół" ekspertów

Oprócz wizyty Jacka Czaputowicza, rząd PiS zamierza wykorzystać do wyjaśnienia swoich motywacji ws. reformy sądownictwa również ekspertów. Takie rozmowy "na poziomie technicznym" zapowiadał szef MSZ po pierwszym spotkaniu z Timmermansem 21 stycznia na brukselskim lotnisku.