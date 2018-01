Ikonowicz o szefie MSZ. "U Jacka Czaputowicza były najlepsze imprezy!"

Studenckie imprezy, alkohol i polityczne dyskusje. Tak wyglądała młodość działacza społecznego, broniącego biednych i eksmitowanych oraz Jacka Czaputowicza, który niedawno został nowym szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

- Taki był Jacek, chudy jak szkielet, nosił zawsze za długie i powyciągane swetry i miał zabawowo-luzacki stosunek do świata. I takiego go uwielbiałem. Z nim nie można się było nudzić - wspomina Piotr Ikonowicz w rozmowie z "Super Expressem". - Dlatego rąbnęło mną, kiedy zobaczyłem go w nowej roli dyplomaty. Pomyślałem: ten wesołek, dowcipniś Jacek ministrem?! - dodaje.