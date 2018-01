Kim nowy szef MSZ? Zasłynął z podważenia pozycji Tuska

Nowym ministrem spraw zagranicznych został dotychczasowy podsekretarz stanu w resorcie prof. Jacek Czaputowicz. To stosunkowo mało znany politolog i urzędnik. Szerzej zasłynął z jednego: "ekspertyzy" podważającej ważność wyboru Donalda Tuska.

Nowym szefem polskiej dyplomacji nie został żaden z faworytów rekonstrukcyjnych spekulacji, ale ktoś, o kimś dotychczas mówiło się mało: profesor Jacek Czaputowicz. Jego awans wzbudził wśród komentatorów i internatutów powszechne pytanie: kto to jest?

Jego byli uczniowie i współpracownicy mówią o nim jako o doświadczonym urzędniku i solidnym naukowcu. Ale szerzej Czaputowicz był nieznany. Głośno zrobiło się o nim dopiero po głosowaniu ws. przedłużenia kadencji Donalda Tuska w Brukseli w marcu ubiegłego roku. Waszczykowski zarzucał wówczas, że wybór Tuska był nieważny, lub wręcz "sfałszowany" i stwierdził, że ma na to swoje ekspertyzy. Takich ekspertyz, jak się okazało, wcale nie było. Ale był za to artykuł Czaputowicza w "Do Rzeczy", który podważał wybór Tuska. Właśnie na ten tekst Waszczykowski wskazał jako potwierdzenie swojej tezy.