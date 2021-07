Odwołanie Przemysława Czarnka. Zapytano o plan opozycji

Szymon Hołownia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski został zapytany o to, jaki plan ma opozycja na to, żeby odwołać ze stanowiska ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Były kandydat na prezydenta odpowiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana rządu. - Można oczywiście podejmować kroki typu wotum nieufności i oczywiście trzeba je podejmować i szukać dla nich poparcia. Być może ten rozkład, który postępuje w Zjednoczonej Prawicy, pozwoli na to, aby kiedyś ministra Czarnka odwołać - wyjaśnił gość WP. Szymon Hołownia przekazał również, że PiS-owi minister Czarnek jest potrzebny po to, aby "dalej grać dobrym i złym policjantem". - Zawsze muszą mieć kogoś na pokładzie, kto będzie podrażniał te instynkty żelaznego elektoratu - podkreślił lider Polski 2050.