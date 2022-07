Odwołana przesiadka. Pasażerowie dowiedzieli się w połowie podróży

Pasażerowie byli już na pokładzie pierwszego samolotu ze Stanów Zjednoczonych do Europy, gdy okazało się, że ich przesiadka nie będzie możliwa. Linia odwołała lot z Londynu do Edynburga i wysłała podróżnym e-maile, zalecając, by "zadzwonić i zarezerwować nowy lot". Wiadomość została jednak wysłana do pasażerów o godzinie 18:43, kiedy ci byli już w samolocie nad Atlantykiem. Odczytali ją dopiero po lądowaniu w Londynie. "Przepraszamy za zmianę planów podróży" - napisały linie lotnicze.