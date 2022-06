Podniebne kuszetki. Zelandzkie linie lotnicze szykują rewolucję

Usługa, którą nowozelandzkie linie lotnicze już doprecyzowały nazwą "Skynest", będzie odpłatna.To nic dziwnego w czasach, gdy zapłacić trzeba za dodatkowy bagaż, wybór dogodnego miejsca i pierwszeństwo wsiadania na pokład samolotu. Kapsuły do spania, które będzie można wykupić przed podróżą, będą wyposażone w materac i pościel. Będzie można odciąć się od pozostałych pasażerów, zaciągając zasłonę, podłączyć telefon do ładowarki i położyć się do snu.