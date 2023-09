"Odwet PiS" po wygranej? Poseł o planach Kaczyńskiego

Wybory parlamentarne już w połowie października, a sondaże nie dają pewności PiS co do utworzenia nowego rządu. Gdyby jednak Zjednoczona Prawica zdołała zbudować większość w III kadencji, to już teraz ze strony polityków PiS (w tym prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego) padają zapowiedzi następnych działań w sądownictwie. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł PiS Marek Ast nie zgodził się z opinią, że chodzi o odwet planowany przez jego ugrupowanie. Nie zareagował przy tym na uwagę, że część prawników nazywa decyzje rządzących deformą sądownictwa. Ast przywołał za to orzeczenia z polskich sądów, którymi zajmowała się Krajowa Rada Sądownictwa (jej upolitycznienia dotyczy m.in. spór z KE - red,). Poseł PiS nie podał przykładów, ale nazwał te orzeczenia haniebnymi i budzącymi politowanie. - Poza wyrokami, które nie mają wiele wspólnego ze sprawiedliwością, (…) to mówimy też o przewlekłości postępowań - stwierdził Marek Ast. Więcej w materiale wideo.

