Odważnie patrz w przyszłość

Monitorując śląski rynek pracy, regularnie identyfikujemy grupy młodych osób, które nie mają planu na zawodowy rozwój. Nie wiedzą, co chcą robić, nie mają kwalifikacji, brakuje im także motywacji do zmiany swojej życiowej sytuacji. Tę grupę określa się jako NEET (z ang. "Not in Education, Employment or Training") – to nieuczące się, nieszkolące i niepracujące osoby. Kiedy przygotowywaliśmy się do realizacji projektu "Need for NEET 2", rynek był wręcz przesycony młodzieżą kompletnie nieprzygotowaną do podjęcia zatrudnienia. Po części jest to efektem likwidacji szkół zawodowych. Młodzi ludzie kształcą się dziś "ogólnie", nie są kierowani w stronę konkretnych zawodów, nie wzbudza się w nich takiego zainteresowania. Inną sprawą jest często brak wystarczającej otwartości na wprowadzenie w swoim życiu zmian. W efekcie, na rynek pracy wchodzi młody człowiek, który już na starcie nie radzi sobie z oczekiwaniami pracodawców.