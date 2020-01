WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Odważne wpisy Donalda Tuska o rządzących. "Ćwierka, bo nic więcej nie może" "Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim..." - napisał na Twitterze Donald Tusk.... Rozwiń Z całej tej sytuacji dość zaognion … Rozwiń Transkrypcja: Z całej tej sytuacji dość zaognionej na scenę wkroczył Donald Tusk, napisał tweeta. A on tak jak coś napisze, to zawsze to jest głośno komentowane. Zobaczmy. "Wyprowadzając Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść. Szczują jednych Polaków przeciw drugim. Głosujesz na nich? Masz prawo. Ale nie masz prawa dłużej udawać, że tego nie widzisz. Bo widzisz". Pan poseł się pod tym podpisuje? No podpisuję się, jak najbardziej. Wtedy, kiedy widzimy te wszystkie afery, które w Polsce były. Aferę KNF-u, aferę związaną z Ministerstwem Obrony Narodowej, z komisją smoleńską. Widzimy aferę związaną z panem Banasiem, z wykorzystywaniem spółek skarbu państwa. I te wszystkie sprawy, nawet wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które przez wiele miesięcy nie były publikowane, prokuratura nawet się tym nie zajmuje. Sprawa dwóch wież. Ja sam składałem przynajmniej kilkanaście zawiadomień do prokuratury. Większość tych spraw nawet nie jest wszczynana. Dlatego, że dzisiaj na czele prokuratury stoi kolega jednego czy drugiego ministra. Też minister, czyli pan Zbigniew Ziobro, w którego interesie nie jest to, żeby prokuratura zajmowała się dzisiaj przestępcami. I ci ludzie mogą rzeczywiście swobodnie kraść. Bo dzisiaj tylko od decyzji politycznej zależy, czy ktoś dostanie akt oskarżenia czy nie. I to nie jest normalna sytuacja, kiedy Jarosław Kaczyński nawet w sprawie dwóch wież, o których słyszała cała Polska nie jest przesłuchiwany. A człowiek, który dokona nawet jakiegoś najmniejszego czynu, na drugi dzień trafi przed prokuratora. No to jaka jest równość wobec prawa w Polsce? Są równi i równiejsi? Panie pośle - po co Tusk to robi? Po to, że jest politykiem, który w praktyce nie ma większego wpływu na rzeczywistość. Ćwierka, czyli tweetuje tłumacząc. Ponieważ jest w tej chwili to jedyny jego instrument o działaniu polityczno-moralnym. Tutaj duże emocje, duże takie rozgoryczenie widzę. Zrezygnował z kandydowania na prezydenta. Mimo, że był namawiany także przez formację pana posła. I myślę, że to są takie emocje, zawiedzione ambicje. Natomiast, co do afer, to jednak przypomnę, że te 8 lat rządów Platformy, PSL-u zostały podsumowane przez wyborców. Właśnie ponieważ były kojarzone z aferami. Jeśli aferami, posłowie Platformy i PSL-u.