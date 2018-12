Odważne słowa ojca Tadeusza Rydzyka. Porównał UE do Związku Radzieckiego

Krytyków Unii Europejskiej nie brakuje. Mimo to niektóre wypowiedzi na jej temat zaskakują. Tak było w przypadku "wyimaginowanej wspólnoty", o której mówił prezydent Andrzej Duda. Teraz szokuje ojciec Tadeusz Rydzyk.

W Wilnie, Domu Kultury Polskiej, odbyło się spotkanie, na którym zebrali się mieszkający tam Polacy. Gościem wydarzenia był ojciec Tadeusz Rydzyk . Zaciekawił zgromadzonych nie tyle swoją obecnością, co tym, co mówił. - Mamy europosłów, ale ta Unia, powiedziałbym, że jest to nowy Związek Radziecki - podkreślił.

- Komuś to się nie spodoba, ale tak jest. Nawet w Radiu Maryja słyszałem, jak europoseł Piotrowski mówił o tym Spinelli. Gdybyście słuchali Radia Maryja, to wszystko o tym byście wiedzieli. Na tej Unii Europejskiej jest napis Altiero Spinelli. Zobaczcie w internecie, co to za człowiek, który jest patronem UE. Stary komunista. I to taki komunista, że nawet partia komunistyczna wyrzuciła go ze swoich szeregów, bo był tak radykalny. Szedł dużo dalej niż jego poprzednicy. I to idzie na Polskę, na świat. Nie bójmy się o tym mówić“ - ostrzegał.