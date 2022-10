Odwaga na promilach. Zwyzywali interweniujących funkcjonariuszy

Na miejscu młodzież została przebadana alkomatem. Dziewczynki były trzeźwe, ale jeden z chłopców miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Jak informuje "Superexpress", młodzi ludzie mylili się co do swojej bezkarności. Ich sprawa zostanie przekazane do sądu rodzinnego w Nowym Targu.