Odurzał żonę i zachęcał do jej gwałcenia. Wiadomo, co powiedział w sądzie

We wtorek przed sądem w Awinionie zeznawał Dominique Pelicot. 71-latek jest oskarżony o podawanie substancji odurzających swojej żonie i zachęcanie innych mężczyzn do gwałcenia jej. Pelicot przyznał się do winy, twierdząc: "Jestem gwałcicielem tak, jak ci na tej sali. Wiedzieli o wszystkim".