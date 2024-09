"Wymiotła wszystko." Wit pokazał skutki powodzi

Jak przekazał Radomir Wit, to właśnie w tym dolnośląskim mieście urodziła się jego mama. Sam zna miasto od podszewki. "Lądek-Zdrój jest w moim życiu od zawsze. To rodzinne miasto mojej mamy. Przyjeżdżamy tutaj, odkąd pamiętam. Z domu należącego do naszej rodziny zostało tyle, co widać. Przerażająca siła wody. Wymiotła wszystko. Dosłownie" - przekazał w swoich mediach społecznościowych znany dziennikarz TVN24.