Premier zamieścił wpis. "Kto kłamie w tej sprawie, szkodzi powodzianom"

Premier nie sprecyzował do czego konkretnie się odnosi, ale może chodzić o nawiązanie do zapowiedzi ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, która w poniedziałek przekazała, że jej resort planuje przeznaczyć 21 mln zł na pomoc dla terenów dotkniętych powodzią. Dodała, że resort chce dołożyć do dotacji pulę ok. 100 mln zł w niskooprocentowanych pożyczkach. Zaznaczyła, że ich oprocentowanie ma być na poziomie 1,5-2 proc.