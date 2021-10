Odszedł od Gowina, zostanie ministrem? Komentarz z byłej partii

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w środę z posłem Partii Republikańskiej Kamilem Bortniczukiem. Polityk jest kandydatem na ministra sportu. Nie było to jednak jeszcze oficjalne wręczenie nominacji. Sprawę komentował w programie "Tłit" poseł Porozumienia, w którym niegdyś był Bortniczuk, Michał Wypij. - Był moment, że graliśmy w jednej drużynie. Od jakiegoś momentu faktycznie gramy w nieco innych drużynach, ale wiem, że Kamil Bortniczuk kocha sport, więc jeśli będzie decyzja, że ministerstwo zostanie wydzielone, to myślę, że będzie to zdecydowanie lepszy minister niż minister Puda czy wielu innych ministrów w tym rządzie - stwierdził Wypij. - Kamil Bortniczuk kocha sport i myślę, że rozumie i czuje sportowców - podkreślił.