Niespodziewane odkrycie w Czarnobylu. Naukowcy ujawnili

Nowe badanie, przeprowadzone przez zespół badawczy pod kierownictwem Sophii Tintori z New York University, we współpracy z naukowcami z Ukrainy, wykazało, że przewlekłe narażenie na promieniowanie w Czarnobylu nie spowodowało uszkodzenia prostych genomów mikroskopijnych robaków - nicieni, które tam obecnie żyją. Autorzy badania podkreślają, że to nie oznacza, że region stał się bezpieczny. Jednakże sugeruje to, że szybko rozmnażające się robaki wykazują wyjątkową odporność.