Odmrażanie gospodarki w Polsce. Rzecznik rządu mówi o otwarciu żłobków i przedszkoli

Panie Ministrze warszawskie żłobki i przedszkola nie będą otwarte od 6 maja poinformował Wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jak oświadczył nie ma fizycznej możliwości aby w tak krótkim czasie przeprowadzić tak poważnie wziąć jak ponowne uruchomienie placówek do których trafiają naszych dzieci podobno oświadczenie wystosował w specjalnym programie WP prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak jak rządy do tego się odnosi Panie redaktorze rząd zdecydował o tym że zdejmujemy odgórny zakaz funkcjonowania żłobków i przedszkoli główny inspektor sanitarny wydał wytyczne w zakresie możliwości funkcjonowania tych placówek ale oczywiście samorząd ma prawo zdecydować w jaki sposób te regulację będzie przyjmował ma prawo również zamknięcia jeżeli uzna tych żłobków ale to żeby była ja tydzień czasu na przygotowanie do uruchomienia podobnego przedszkoli żłobków to jest to jednak spory okres więc tutaj oczywiście prezydenci miast mają prawo zdecydować o tym ale aktualna sytuacja covid pozwala na to aby w tych wyborach sanitarny które określił główny inspektor sanitarny stopniowo uruchamiać się placówki i oczywiście tutaj przy od samorządu w zależy w jaki sposób to będzie dokładnie wygląd bierzemy pod uwagę że to był jeden złapali samorządu W ogóle żebyśmy część decyzji przekazywali na poziom regionalny żeby mogli decydować sami w zależnie od sytuacji która panuje u nich w regionie co do poszczególnych ograniczeń I to jest właśnie jeden z przykładów tak samo jak i sytuacja z muzeami bibliotekami czy tego typu instytucje Panie Ministrze pan jako Przedstawiciel rządu rekomenduje przeanalizować w poszczególnych placówkach i w ogóle przeanalizowanie w sytuacji w Warszawie na tyle żeby to sam Rafał Trzaskowski w ciągu tygodnia zdecydował które placówki można otworzyć dobrze to rozumiem Panie redaktorze sytuacja wygląda w tej chwili tak że przy w realizacji wytyczne głównego Inspektora Sanitarnego w sposób bezpieczny można wrócić do przedszkoli i żłobków w stosują określone limity to jest jedna rzecz albo jeżeli faktycznie sytuacji w jakimś mieście powiedzmy jest dużo bardziej skomplikowana również samorząd ma prawo zamknąć takie placówki to jest kompetencja również samorządu do piszmy bo taki zarzut się pojawił że w przypadku gdy dana Placówka jest zamknięta bądź jest limitowana na przykład ze względu na to że chce się zapewnić większe odległości w tych placówkach my nadal będziemy się wykończę wypłacać dlatego też nietrafionym jest zarzut niektórych tutaj w sferze publicznej którzy bo twierdzą że to wynika z kwestii jakieś oszczędności nie to jest kwestia stopniowego odmrażania stopniowego narażenia usług publicznych tak dzieje się w krajach Europy Zachodniej również oczywiście zachowanie tych warunków tydzień czasu na to aby uruchomić te placówki naszym zdaniem jest to czas który można wykorzystać Dobrze że pan panie ministrze wspomniał o tym zasiłku opiekuńczym bo to żywo interesuje naszych czytelników naszych widzów właśnie na jakiej podstawie on biorąc pod uwagę te zmiany od 6 maja będzie na jakiej podstawie rodzic ma udowodnić że przedszkole do którego jego dziecko chodzi jest nadal zamknięte lub jest otwarte No ja rozumiem że tutaj decyzja cały czas leży po prezydentów miast w tej chwili mi przedłużamy to świadczenie opiekuńcze dla właśnie tych co pan wskazał placówek które są zamknięte ale również zmienimy ta przepisy aby dotyczyło to również placówek które na przykład liczbę osób które mogą być przyjęte bo wyobrażamy sobie taką sytuację że niektórych przedszkolach na przykład będą określony limity mniejsze niż dotychczas tam będziemy wtedy najprawdopodobniej kolejność będzie najpierw osoby pracujące będą miały przyjmowane dzieci A te osoby które nie będą mogły zostawić swoich dzieci w przedszkolach w żłobku będą mogły nadal ze świadczenia opiekuńczego korzystać związku z tym tutaj wystarczy i tak jak Podobnie teraz na informację o tym że że ich placówka i zamknięta tutaj żaden rodzic nie musi się obawiać ten zasiłki opiekuńcze cały czas będą funkcjonować Tak w tej chwili zasiłki opiekuńcze będą przedłużone i w tam gdzie samorząd zdecyduje się aby nie otwierać Aby zamknąć placówki nadal te świadczenia będą dostępne dla wszystkich rodziców