Odmrażanie gospodarki podzielone na regiony? To możliwy scenariusz

Informacje do których dotarł portal Money.pl mogą nie napawać optymizmem polskich przedsiębiorców. Wynika z nich, że najbardziej realny scenariusz odmrażania gospodarki zakłada stopniowe luzowanie obostrzeń w poszczególnych regionach i to na konkretnych warunkach. Między innymi ten temat poruszany był na niedawnym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczył premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.

Z dalszych ustaleń Money.pl wynika, że na początku największą szansę na szybszy powrót do normalności mogą mieć szkoły dla klas I-III w całym kraju . Jeśli chodzi zaś o odmrożenie handlu i usług będzie to możliwe jedynie w regionach, które będą wykazywały najmniejsze wskaźniki zakażeń koronawirusem.

Kiedy odmrożenie gospodarki?

Minister zdrowia Adam Niedzielski jest bardzo enigmatyczny w kwestii informacji o terminie potencjalnego luzowania obostrzeń. Powodem jest m.in. bardzo napięta sytuacja w polskich szpitalach. Jak zauważa Money.pl, w chwili obecnej zajętość tzw. „łóżek covidowych” sięga ponad 70%. Wynika z tego, że aż 33 tys. na 45 tys. łóżek przeznaczonych dla osób zakażonych koronawirusem są zajęte. To ogromny ciężar dla polskiej służby zdrowia i minister Niedzielski musi się z tym liczyć.

Podjęciu decyzji o rozpoczęciu odmrażania gospodarki nie ułatwiają również dane dotyczące obłożenia respiratorów w polskich szpitalach. Tu również procentowo wygląda to bardzo niepokojąco. Aż 70% jest w tej chwili w użyciu, co w przełożeniu na liczby wskazuje 3,3 tys. zajętych respiratorów na 4,5 tys. dostępnych w ogóle. Może to w praktyce oznaczać, że dopóki polska służba zdrowia nie odzyska odpowiedniej mocy przerobowej, tak długo pozostaniemy w całkowitym lub częściowym lockdownie.