Kiedy powrót do szkół klas I-III? Minister podał datę

Minister był pytany czy jest szansa, by uczniowie klas I-III wrócili do szkół 26 kwietnia. "Mamy taką nadzieję, dlatego te obostrzenia i tą naukę zdalną przesunęliśmy o tydzień jeszcze, (...) mając nadzieję, że sytuacja pandemiczna pozwoli nam w perspektywie tygodnia na podejmowanie tych dobrych decyzji - powiedział.

Dodał, że decyzje o powrocie uczniów do nauki stacjonarnej jest uzależniona od tego jak w najbliższym czasie będą kształtować "dynamika koronawirusa".

- Nie sama liczba zakażeń jest decydująca, tylko sytuacja w służbie zdrowia i wydolność w służbie zdrowia. Widzimy od kilku dni i słyszymy dobre informacje pośród morza tych złych informacji, dotyczących koronawirusa, że i miejsc w szpitalach jest coraz więcej i respiratorów jest coraz więcej. Jeśli to się utrzyma, to będzie wskaźnik i wskazówka, by podejmować dobre decyzje w oświacie - mówił.