Chicago. 13-latek zastrzelony przez policjanta. Upubliczniono nagranie

Do zarejestrowanej przez policyjną kamerę interwencji, w której zginął 13-letni Adam Toledo doszło 29 marca. Nagranie ze zdarzenia opublikowała agencja Civilian Office of Police Accountability, która zajmuje się monitorowaniem pracy chicagowskich policjantów. "Dziewięciominutowe nagranie rozpoczyna się od pokazania niezidentyfikowanego policjanta wysiadającego z radiowozu i biegnącego o 2:30 nad ranem 29 marca za Adamem Toledo w Little Village na West Side" - przekazał Reuters.