Odmrażanie gospodarki. Aleksandra Dulkiewicz: nikt z samorządem nie rozmawiał - My, jako samorządy, czekamy na kolejne spotkanie i liczymy, że ono będzie rzeczywistą konsultacją i rozmową, a nie tylko PR-owym występem... 

Transkrypcja: prezydent To w takim razie jak pan … prezydent To w takim razie jak pani myśli dlaczego akurat rząd postawił na taką na taki system odmrażania i akurat wybrał te a nie inne dziedziny co brakło rozsądku czy generalnie że skoro ludzie i tak nie przestrzegają tych zasad wnoszenia maseczek i tłumnie spotykają się w parku to po prostu pozwólmy i już panie redaktorze wiedziała co siedzi w głowie pana premiera Mateusza morawieckiego czy miejsca Łukasza szumowskiego to pewnie byłoby też mógł łatwiej różne decyzje podejmować w Gdańsku bo po co konkretnie No my jako samorządy Czekamy już na kolejne spotkanie Mam nadzieję że się odbędzie i że nie będzie tylko piarowo występem ale rzeczywistą konto z rozmową Ja nawet dzisiaj mam Golf zielony nie mogę się doczekać kiedy ubiorę białą zielony szalik i pójdę na mecz Lechii ale kiedy były przygotowane było przygotować Ekstraklasy to miesiąc czy półtora przed terminem pan premier osobiście spotkał się z szefostwem Ekstraklasy i szefostwem pzpn-u ja nie cierpię na brak Brak z jasne tylko cierpię na brak realny konsultacji i realnej rozmowy No ja dzisiaj się dowiedziałam z konferencji prasowej im tutaj Panów Ministrów że od 1 czerwca będą konsultacje w szkołach dla wszystkich uczniów i zastanawiam się jak konsultacje dajmy na to nauczyciel no dla mnie na przykład bardzo trudnego przedmiotów byłam z niego z fizyki który ma różnych klasach 1-2 godziny fizyki ma przeprowadzić właściwie dla całej szkoły więc A nikt nikt z samorządami na ten temat rozmawiał więc to to jest ten problem i dzisiaj zasadniczy być może z branżą gastronomiczną ktoś na ten temat rozmawiał ale tego nie wiem