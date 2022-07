Odmówili służby na froncie. Czekał ich areszt i tortury

Rosyjscy żołnierze kontraktowi po trzech miesiącach służby na froncie mieli obiecane prawo do urlopu i możliwość odmowy udziału w dalszych walkach. Teoretycznie wystarczyło napisać pisemny wniosek w tej sprawie. Praktycznie sołdaci, którzy to zrobili, często trafiali do aresztu w Briance, mieście na terenie Ługańskiej Republiki Ludowej. Grupa, której losy przytacza "The Insider", przebywa w nim już od ponad miesiąca.