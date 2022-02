Odmówili Rosji udziału w walkach. "To bardzo bolesne dla Putina"

Kazachstan odmówił wzięcia udziału w walkach. Chiny wstrzymały się od głosu w sprawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, wzywającej Rosję do zaprzestania walk. Większość myślała, że zagłosują na "nie", tak jak Rosja. - Pokazuje to, że Kazachstan zdaje się sprawę z tego, czego Nazarbajew wcześniej doskonale zdawał sobie sprawę, że jest to bezpośrednie zagrożenie również dla Kazachstanu. W przypadku jakiejkolwiek niezgody może oczekiwać, że Rosja również przeprowadzi pełną interwencję i przejęcie władzy w Kazachstanie - mówiła prof. Katarzyna Pisarska z Europejskiej Akademii Dyplomacji.