"Odmawiają Frontexowi". Unijna komisarz w Polsce

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson spotka się z szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Kamińskim. Komisarza twierdzi, że - zaniepokojona sytuacją na granicy polsko-białoruskiej - od sześciu dni zabiegała o rozmowę z ministrem, ale Kamiński nie potwierdza takich kontaktów. Zdaniem byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza unijna komisarz poprosi szefa polskiego MSWiA o wystąpienie o wsparcie do Frontexu. - Nie rozumiem, dlaczego polski rząd odmawia współpracy z unijnej agencją ds. ochrony granic zewnętrznych, która może przysyłać także swoje siły - stwierdził Cimoszewicz w programie "Newsroom" WP. Zastrzegł, że polską granicę trzeba chronić. - Jeżeli sąsiad podejmuje prowokacyjne działania, mające na celu wywołanie nielegalnej migracji, to z nim też trzeba umieć postępować - mówił gość Patrycjusza Wyżgi.