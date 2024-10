Odmawia planowi Tuska. Nerwowa zapowiedź w koalicji

"To głodzenie budżetówki"

- Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów to budżet głodzenia budżetówki i usług publicznych. Kilka lat temu, kiedy władzę obejmował drugi rząd Morawieckiego, mówiłem w Sejmie o grzechach PiS: głodzeniu budżetówki, niedofinansowaniu usług publicznych; o tym, że to prowadzi do zapaści służby zdrowia. Ostrzegałem, że brak inwestycji w naukę i badania to droga do stagnacji. Wtedy ci, którzy dziś rządzą, bili mi brawo. Ja zdania nie zmieniłem. I nie mam rozdwojonego języka - przekonywał Zandberg.