Odkryto masowy grób na Pomorzu. Co najmniej 84 ofiary zbrodni w Lesie Szpęgawskim

W pobliżu Starogardu Gdańskiego kolejny raz natknięto się na dowody zbrodni niemieckich z II wojny światowej. Jak poinformował oddział IPN w Gdańsku, w Lesie Szpęgawskim odnaleziono kolejną zbiorową mogiłę ofiar zbrodni niemieckich dokonanych w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Na oficjalnej stronie internetowej IPN pojawiło się nagranie z prac archeologicznych, a także fotografie Daniela Frymarka z tego miejsca. Widać na nich, że pod ziemią jest sporo ludzkich szczątków, biżuterii ofiar, w tym wiele złotych obrączek. "Czynności doprowadziły do odnalezienia zbiorowej mogiły o długości 10 m, szerokości 5 m i głębokości 2 m, w której znajdowały się szczątki 84 osób. Ujawniono ponadto ślady świadczące o zacieraniu przez oprawców śladów zbrodniczej działalności" - brzmi fragment oświadczenia IPN. Niemieccy zbrodniarze w 1944 r. dokonywali ekshumacji zwłok z masowych mogił, a następnie poddawali je działaniom wysokiej temperatury celem spopielenia, co miało uniemożliwić odnalezienie w przyszłości miejsc pochówków ofiar oraz udowodnienie zbrodniczej działalności okupantów wobec polskich cywilów. Zabezpieczony materiał kostny zostanie przekazany teraz do analiz w celu ustalenia DNA osób pomordowanych, a także ich identyfikacji. Z kolei odnalezione artefakty zostaną poddane konserwacji.