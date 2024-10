Odkrycie w cichej wiosce na Podlasiu. Zatrzymano obywateli Meksyku

Działania polskich służb przyczyniły się do szokującego odkrycia w jednej ze wsi na terenie Podlasia. Na obrzeżach małej miejscowości powiatu bielskiego ujawniono blisko 120 litrów płynnego narkotyku, którego czarnorynkowa wartość przekracza 7 milionów złotych. CBŚP udostępniło nagranie i zdjęcia z akcji. Widać na nich posiadłość na dużym terenie z budynkami, które okolicznym mieszkańcom nigdy nie rzucały się w oczy. W pewnym momencie można zauważyć też plastikowe beczki, wypełnione po brzegi tajemniczym płynem. Okazała się być to metamfetamina. Znaleziono też urządzenia i znaczne ilości chemikaliów niezbędnych do jej produkcji. Jak przekazała policja, za produkcję i dystrybucję narkotyków odpowiedzialnych było czterech obywateli Meksyku, których zatrzymano na miejscu podczas akcji. "Pod koniec minionego tygodnia funkcjonariusze Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Łodzi CBŚP wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim przeprowadzili działania na terenie wcześniej wytypowanej posesji w woj. podlaskim, gdzie ujawniono nielegalne laboratorium metamfetaminy" - wyjaśniły służby.