Odkrycie w bagażu na lotnisku Chopina. Zegarki warte ponad 13 mln złotych

Służby odkryły w bagażach, aż 171 luksusowych zegarków na lotnisku Chopina. Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła nagranie i zdjęcia cennego znaleziska. Funkcjonariusze SCS Działu Granicznego Realizacji "Port Lotniczy" w Warszawie oraz Oddziału Celnego Osobowego, pełniący służbę na Lotnisku Chopina, skontrolowali dwie podróżne, których zachowanie wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Okazało się, że panie miały wiele na sumieniu. "Podróżna, wracająca z Genewy, miała bagaż wypełniony po brzegi zegarkami naręcznymi oraz częściami do zegarków. Funkcjonariusze SCS z Działu Granicznego Realizacji w jej walizce znaleźli aż 158 luksusowych zegarków oraz 66 szt. części zapasowych. Wartość towaru oszacowano na blisko 12,5 mln zł. Druga kobieta, która przyleciała z Dubaju, nie zgłosiła do odprawy celnej 13 zegarków o wartości ponad 1 mln zł. W tym przypadku, nie uszło to uwadze funkcjonariuszy SCS z Oddziału Celnego Osobowego" - przekazała KAS. Szacunkowa wartość 171 zegarków oraz części do nich to ponad 13,5 mln zł. Podróżne zostały zatrzymane, a zegarki zabezpieczono w magazynie depozytowym. Losem kobiet wkrótce zajmie się sąd. Przemyt luksusowych zegarków w Polsce jest traktowany jako przestępstwo związane z naruszeniem przepisów celnych i podatkowych, a także może być związany z praniem pieniędzy. Konsekwencje zależą od wartości przemycanego towaru i okoliczności.