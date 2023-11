Odkrycie przy brzegu jeziora pod Giżyckiem. Spacerowicz natychmiast wezwał służby

To miał być zwykły spacer. Mieszkaniec wsi Paprotki pod Giżyckiem wyszedł w poniedziałek z domu w kierunku jeziora Paproteckiego. W pewnym momencie na brzegu zauważył duży przedmiot wystający z piasku. Po zbliżeniu się wiedział, że dokonał niebezpiecznego odkrycia. Na miejsce wezwano służby, które od razu rozpoczęły kolejne działania. Zdjęcia udostępnione przez Komendę Powiatową Policji w Giżycku ukazują niewybuch najprawdopodobniej z II wojny światowej. Według służb, był to pocisk artyleryjski kal. 152 mm. Został on następnie przewieziony na poligon, gdzie doszło do jego detonacji. "W poniedziałek (06.11.2023 r.) policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym odnalezienia niewybuchu z okresu II Wojny Światowej. O znalezisku powiadomił funkcjonariuszy mieszkaniec gminy Miłki, który spacerował brzegiem jeziora. Niewybuch leżał na brzegu w połowie przykryty piaskiem" - brzmi komunikat policji. Funkcjonariusze apelują, ze w razie znalezienia takich przedmiotów pod żadnym pozorem nie wolno ich dotykać ani przenosić, ponieważ może zakończyć się to tragedią.