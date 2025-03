Odkrycie na prywatnej posesji. Zatrzymano sześć osób

Nielegalny biznes o potężnych dochodach. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej odkryli na terenie woj. kujawsko-pomorskiego nielegalną produkcję papierosów. KAS udostępniła materiał dowodowy z tej akcji. Widać, że na prywatnej posesji w murowanej szopie mieściła się fabryka tytoniu. Zabezpieczono ok. 17 ton tytoniu i suszu tytoniowego, a także linię technologiczną do przetwarzania i produkcji wyrobów akcyzowych. Działalność grupy przestępczej naraziła Skarb Państwa na stratę ok. 15 mln zł. "Na gorącym uczynku zatrzymano 6 mężczyzn zajmujących się produkcją nielegalnych papierosów. Zatrzymani w Prokuraturze w Świeciu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wytwarzającej nielegalne wyroby tytoniowe, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, sąd aresztował sprawców na okres 3 miesięcy" - wyjaśniła sprawę KAS.