Odkrycie na poddaszu w Jaworznie. Właściciel niczego się nie spodziewał

Akcja służb na prywatnej posesji w Jaworznie. Służby miały podejrzenia, że na terenie miasta w jednym z domów rodzinnych może być prowadzona nielegalna plantacja marihuany. Policjanci pokazali nagranie z akcji, co udało się im odkryć na poddaszu przeszukiwanego domu. Mundurowi znaleźli specjalne pomieszczenia i sprzęt, który kontrolował wszelkie parametry potrzebne do należytego wzrostu roślin. Łącznie zabezpieczono też 219 nielegalnych krzaków w różnej fazie wzrostu oraz blisko 260 gramów suszu marihuany. Zatrzymano 41-letniego właściciela plantacji, któremu grozi teraz nawet 10 lat więzienia. "Zatrzymano 41-letniego mieszkańca Jaworzna. Zebrany w sprawie materiał dowodowy, dał podstawy do przedstawienia zatrzymanemu zarzutów uprawy konopi indyjskich oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających. Prokurator wszczął w tej sprawie śledztwo i objął mężczyznę policyjnym dozorem. Teraz odpowie on przed sądem. Za te czyny grozi mu do 10 lat więzienia" - wyjaśniła policja.