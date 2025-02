Odkrycie na dnie Zatoki Gdańskiej. Zatrzymano siedem osób

Wielka akcja służb na Pomorzu. Morski oddział Straży Granicznej udostępnił nagranie z momentu znalezienia ukrytej kokainy w foliowych workach na dnie Zatoki Gdańskiej. Oprócz akcji w wodzie, nagrano też moment zatrzymania kilku podejrzanych, u których znaleziono dużo gotówki i broni. Narkotyki mogły osiągnąć czarnorynkową wartość nawet 60 mln zł. "Ujawnione przestępstwo miało związek z czynnościami realizowanymi przez funkcjonariuszy MOSG w ramach działań związanych z ochroną infrastruktury krytycznej, które w konsekwencji doprowadziły do ujawnienia przestępstwa, ustalenia i zatrzymania sprawców. Środki odurzające podjęte zostały z dna morskiego w rejonie Zatoki Gdańskiej. Działania realizacyjne przeprowadzone równolegle w ustalonych miejscach przebywania członków grupy, doprowadziły do zabezpieczenia dowodów popełnionego przestępstwa, w tym kolejnych znacznych ilości narkotyków" - wyjaśnił MOSG. Zarzuty w sprawie usłyszało siedem osób. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także ich przywozu na terytorium RP, za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

