Odkrycie na dnie oceanu. Pierwsze nagranie wraku Titana

To pierwsze nagranie odkrytego fragmentu wraku łodzi podwodnej Titan, która zaginęła w 2023 r. Piątka załogi została wówczas odcięta od łączności, gdy pojawiła się usterka i w następstwie doszło do implozji wewnątrz łodzi. Wszyscy uczestnicy wyprawy, która zmierzała do wraku Titanica, zginęli. Teraz Straż Przybrzeżna USA pokazała pierwsze nagranie wraku Titana. Opublikowano je ze względu na rozpoczynający się proces w sprawie i przesłuchania, które mają pomóc wyjaśnić przyczyny wypadku. Na nagraniu udostępnionym przez agencje Reutera widać szczątki batyskafu. Co więcej, niedaleko znaleziono również ludzkie szczątki. Nagrania zostaną poddane dokładniej analizie. Odnalezione części łodzi mają pomóc w zrozumieniu dokładnych przyczyn katastrofy, która doprowadziła do śmierci pięciu milionerów, w tym właściciela firmy, będących wtedy pokładzie Titana.