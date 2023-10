Odkręcił butlę z gazem i zabarykadował się w mieszkaniu

- Po dojściu do budynku funkcjonariusze poczuli zapach gazu. Zarówno drzwi wejściowe jak i okna były pozamykane. Pomimo nawoływań, nikt nie otworzył. Policjanci zdecydowali się wyważyć drzwi. Pozwoliło im to z jednej strony wywietrzyć pomieszczenia, a z drugiej dostać się do ich wnętrza. Po wejściu do domu zastali 36-latka leżącego na łóżku oraz odkręcony kurek od butli gazowej - opisywała PAP przebieg interwencji asp. Katarzyna Czesna-Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.