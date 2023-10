Pościg z karetką. Kierowca nie chciał przepuścić pogotowia. Mamy nagranie

Co grozi kierowcy?

Za utrudnianie karetce pogotowia dotarcia do pacjenta, kierowcy grozi wysoka kara. Z nagrania wynika, że kierowca gwałtownie hamuje, a w momencie próby wyprzedzenia przyspiesza. Dodatkowo łamie on przepisy dotyczące ograniczenia prędkości, ponieważ jedzie z prędkością ok. 150 km/h.