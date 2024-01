"Oderwany od rzeczywistości". Wiceszef MON o Kaczyńskim

W czwartek Jarosław Kaczyński został zapytany, dlaczego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie pojawili się w Sejmie. Twierdził, że to z powodu złego stanu zdrowia, jednak obu panów później można było zobaczyć w telewizji. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w odpowiedzi na tę wypowiedź prezesa PiS pochwalił polską służbę więzienną. - Patrząc na pana Wąsika i Kamińskiego, to raczej miałem wrażenie, że oni są w bardzo dobrej formie. Zdaje się, że zakłady karne w Polsce świadczą całkiem przyzwoity standard - ocenił wiceszef resortu obrony w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Wiceszef MON dodał również, że Kaczyński "nie jest w ogóle w dobrej formie". - Jest w trudnej sytuacji politycznej i widać to po jego zachowaniu. Widać, że jest dużo zdenerwowania takiego partyjnego - podkreślił Tomczyk. Całe zachowanie prezesa PiS podsumował tym, że "puszczają mu nerwy i jest nieco oderwany od rzeczywistości".