Odejść z klubu PiS będzie więcej? Tajemnicza zapowiedź Michała Wypija

Czy ktoś z PiS interesuje się Porozumieniem? - pytany był w programie "Tłit", w nawiązaniu do niedawnego odejścia z klubu PiS trójki posłów, wiceprezes Porozumienia Michał Wypij. - To prawda, jest kilku posłów PiS, którzy interesują się tym, co się dzieje. Widzą dynamikę w naszych działaniach, że przerwaliśmy tę nawałnicę. My oczywiście nie będziemy zniechęcać. Drzwi Porozumienia są otwarte - powiedział. Dopytywany, czy odejścia mogą nastąpić jeszcze w lipcu, oznajmił: - Z całą sympatią i szacunkiem, średnio mnie obchodzi, co się dzieje w PiS. Interesuje mnie to, żebyśmy funkcjonowali jako poważna koalicja. Nie chcę ingerować w ich sprawy, uważam, że byłoby to co najmniej niekulturalne. Ale z całą pewnością to nie będzie lato urlopowe dla polityków. Z całą pewnością będzie to bardzo gorące lato.