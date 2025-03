Od polowania na promocje, po zakupy w łazience: zaskakujące zwyczaje zakupowe Polaków w badaniu Dni Wiosennych Okazji Amazon.pl

"Wiemy, że nasi klienci uwielbiają promocje, a 48% osób robiących zakupy online wskazuje oszczędności jako jeden z trzech najważniejszych powodów wyboru danego sprzedawcy. Ponadto, klienci w Polsce cenią sobie transparentne ceny bez ukrytych opłat (55%) oraz szeroki wybór produktów (44%). Dlatego z przyjemnością oferujemy klientom Amazon.pl dziesiątki tysięcy produktów w niższych cenach podczas Dni Wiosennych Okazji Amazon.pl. To doskonały moment by zaoszczędzić na produktach nie tylko globalnych, ale również polskich marek" – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, zarządzająca sklepem Amazon.pl.

Polacy robią zakupy online w różnych sytuacjach – niektóre z nich są dość zaskakujące. Niemal jeden na czterech respondentów (23%) przyznaje się do robienia zakupów podczas dojazdów do pracy lub szkoły. 17% składa zamówienia podczas spotkań rodzinnych, a tyle samo deklaruje, że zdarza im się robić zakupy… w toalecie. Inne popularne sytuacje to: czekanie na wizytę u lekarza lub dentysty (15%) albo pilnowanie dzieci podczas zabaw lub innych zajęć (14%). Badanie pokazało również bardziej nietypowe nawyki zakupowe – 5% respondentów robiło zakupy online podczas spotkań biznesowych, a 4% - na randce.

Aż jeden na trzech Polaków otwarcie przyznaje, że preferuje zakupy online ze względu na ich wygodę. Dni Wiosennych Okazji Amazon.pl to idealny moment, aby skorzystać z szerokiego wyboru produktów w niższych cenach. Klienci mogą liczyć na wyjątkowe promocje we wszystkich kategoriach, w tym: Dom i kuchnia, Elektronika, Komputery, Hobby, Moda i wielu innych, oferujących produkty wiodących marek, takich jak: Philips, Garmin, TEFAL, Bosch, Soundcore, Olympus, Logitech, Stanley, Vileda, Lego, Playmobil, Bratz, Adidas, Lee, Wrangler, Geox, ECCO, NIVEA, Soxo, Eveline, Trefl i wiele innych. Wśród promocji nie zabraknie też produktów od małych i średnich przedsiębiorstw.

Do 31 marca klienci mogą odwiedzić stronę www.amazon.pl/springdealdays , aby znaleźć okazje dopasowane do swoich potrzeb. Pomogą w tym funkcje dostępne na Amazon.pl, takie jak:

Dni Wiosennych Okazji Amazon.pl to doskonały moment, aby wypróbować bezpłatnie przez 30 dni program Amazon Prime. Zapewnia on klientom nielimitowane, darmowe i szybkie dostawy milionów produktów, bez minimalnej kwoty zamówienia do domu, paczkomatów lub punktów odbioru, a także do filmów i seriali na Prime Video oraz darmowych gier na Prime Gaming. Po okresie próbnym Prime jest dostępny za jedyne 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.