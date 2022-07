Od kiedy można się kąpać w morzu?

Od lat ratownicy WOPR zalecają, by do wody wchodzić tylko na strzeżonych kąpieliskach. Tam obowiązuje specjalne oznaczanie tego, czy panujące warunki zezwalają na bezpieczną kąpiel. Niestety, wiele osób łamie te oznaczenia i wchodzi do wody poza strefą objętą nadzorem ratowników.