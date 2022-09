Od czwartku nowa szczepionka. Ekspert o zmianach

Od czwartku mają ruszyć w Polsce szczepienia nową szczepionką na COVID-19. O tym, jaką różnicę przynosi wprowadzana wersja, tłumaczył w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski dr Paweł Grzesiowski. - To jest szczepionka, którą nazywamy adaptowaną do nowych mutacji. Ta pierwsza była oparta na szczepie z Wuhan. Następne generacje szczepionek uwzględniają nowe generacje. W tej chwili do Polski dotarła szczepionka, która została skonstruowana, zawierając wariant Omicron BA.1. Za miesiąc prawdopodobnie pojawi się z wariantem Omicron BA.5, który teraz krąży. Ale każda szczepionka, nawet pierwszej generacji, poprawia odporność i w ponad 90 proc. redukuje ryzyko ciężkiego przejścia Covidu - tłumaczył Grzesiowski.