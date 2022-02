Ociepa komentuje rewelacje Radia ZET na temat stanu polskiej armii. Obarcza winą PO i mówi o "wojnie informacyjnej"

Marcin Ociepa, wiceszef MON, gościł w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Polityk odniósł się do poniedziałkowych doniesień Radia ZET na temat alarmującego raportu o kondycji polskiej armii. Powstał on w okresie, gdy Antoni Macierewicz stał na czele resortu obrony. Ociepa twierdził, że "dokument opisuje stan armii po latach rządów PO". Jak przekonywał, publikacja dokumentu w szczytowym momencie eskalacji sytuacji wokół Ukrainy jest nieprzypadkowa. - To element wojny informacyjnej. Przeciwnik chce zdyskredytować naszą armię i rząd. Tak samo było z akcjami hejterskimi na policjantów i pograniczników, gdy zaczynał się kryzys na granicy - ocenił. W poniedziałek gen. Mieczysław Gocuł, były Szef Sztabu Generalnego, komentując rewelacje Radia ZET, powiedział, że "polska armia jest w stanie zapaści, jakiej nie notowaliśmy od 1945 roku". Ociepa określił tę wypowiedź jako "szkodliwą i nieprawdziwą". Podkreślił, że polska armia jest cały czas powiększana i wyposażana w nowy sprzęt.